ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

За сутки на этом направлении были уничтожены до 830 украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы освободили село Зоряное в ДНР. Об этом Минобороны России сообщает в своей ежедневной сводке.
«В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой народной республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
На этом направлении ВС РФ отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники противника.
«Потери ВСУ составили до 830-ти боевиков, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — сообщают в Минобороны.
Помимо этого, российским силам удалось уничтожить полевой склад с украинскими боеприпасами.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские «Акации» ударили по скрытым позициям ВСУ.
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