Нетаньяху пытались ликвидировать при помощи дрона
N12: Иран пытался убить Нетаньяху при помощи дрона
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kira Hofmann
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Беспилотник взорвался прямо рядом с его резиденцией.
Иран пытался убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи удара беспилотного летательного аппарата по его резиденции. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на источник.
По информации СМИ, беспилотник, который подорвался у дома израильского премьера, был не ливанским, а иранским.
«Иран пытался убить премьер-министра Израиля», — уточнил собеседник телеканала.
The Times of Israel сообщал, что в сторону Израиля было запущено три беспилотника, один из которых взорвался у дома Нетаньяху. В момент атаки ни самого премьер-министра, ни его семьи в резиденции не было.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара.
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