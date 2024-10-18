«Мы не знали»: стали известны подробности убийства лидера ХАМАС Синвара

Сегодня стали известны удивительные подробности убийства лидера ХАМАС. Сообщается, что человека, на которого Моссад и другие израильские спецслужбы охотились много лет, уничтожили случайно.

Все началось с перестрелки солдат ЦАХАЛ с тремя палестинцами. Израильтяне даже не догадывались, что среди них может быть Синвар. Один из радикалов укрылся в здании, по которому нанесли удар из танка. Что было дальше и как выяснили, что устранить удалось цель номер один для израильских военных, рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Последние кадры с лидером ХАМАС сняты во время обычного патрулирования ЦАХАЛ. Газа, полуразрушенный дом, Яхъя Синвар с закрытым лицом, на кресле, уже тяжело ранен. Оторвана кисть. Но в другой руке держит палку и пытается ей сбить дрон. Через несколько минут главу политбюро палестинского движения ликвидируют.

Сфотографировали тело со всевозможных ракурсов. Быстро провели все экспертизы — отпечатки пальцев, ДНК и заявили: ХАМАС обезглавлен.

«Это повредит и повлияет на принятие решений внутри ХАМАС, на оперативные действия», — отмечает пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова.

Человек, который стоял у истоков ХАМАС, его считают организатором нападения на Израиль в прошлом году, не прятался в подземельях, а был прямо под носом у ЦАХАЛ. CNN установили геолокацию по спутниковым снимкам. Город Рафах. В 300 метрах от дома где отсиживался Синвар — передовая оперативная база израильтян.

Ликвидировали его случайно. Лишь потом при зачистке поняли, на кого наткнулись, что вышли на мишень номер один.

«Мы не знали, что Синвар находится в этом районе. Пехота вступила в огневой контакт, после чего боевики разделились. Один из них укрылся в здании. Это был Яхъя Синвар», — признался контр-адмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Хотя Байден почему-то заявил, что лидера ХАМАС выследили благодаря американской разведке. Он еще много чего заявил, к примеру, надеется, что Нетаньяху скоро закончит войну.

«Пришло время закончить эту войну и вернуть заложников домой. И мы готовы это сделать. Через 4-5 дней в Израиль отправится Энтони Блинкен, и это я тоже обсудил с Нетаньяху», — сказал Байден.

Убийство Синвара западные политики называют поворотным моментом. Ведь именно он, по их мнению, препятствовал переговорам.

«Действительно, необходимо прекратить военные действия и после этого принять соглашение о прекращении огня в Газе», — считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Ликвидация лидера ХАМАС, похоже, только разжигает воинственный настрой Израиля. Власти еврейского государства теперь еще жестче противопоставляют себя тем, кто выступает против их действий на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш не приветствовал ликвидацию массового убийцы Яхьи Синвара. Точно так же он отказался объявить ХАМАС террористической организации после кровавой бойни 7 октября. Гутерриш проводит крайне антиизраильскую и антиеврейскую политику. Он продолжит быть для Израиля персоной нон-грата», — говорится в официальном заявлении Тель-Авива.

Как и сколько по времени будет перестраиваться ХАМАС, пока неясно. Но, по примеру «Хезболлы», лидера уже нашли. Движение возглавил глава представительства палестинского движения за рубежом Халед Машаль.

«Халед Машаль — больше дипломат, чем военный. У него богатый опыт, потому что он часто появлялся на международной арене, был представителем во многих странах, и он близок к Турции. К сожалению, скорее всего, на освобождение заложников теперь уйдет больше времени», — говорит политолог, востоковед Низар Фарсах.

Казалось бы, вот он шанс, у руля дипломат, можно договорится, вернуть заложников. Но Тель-авив намерен идти до победного.

«Сегодня мы еще раз наглядно показали, что происходит с теми, кто причиняет нам вред. Мы вновь продемонстрировали миру победу добра над злом. Но война, дорогие мои, еще не закончена. Она трудна и требует тяжелых потерь», — заявил Нетаньяху.

За год боев ЦАХАЛ уже опустошил и сравнял с землей Газу. В палестинском анклаве — гуманитарная катастрофа. Десятки тысяч погибших мирных. Но на этом Израиль останавливаться, видимо, не планирует. И под песни и танцы, которые этой ночью устроили в Тель-Авиве в честь ликвидации лидера ХАМАС, готов идти дальше.