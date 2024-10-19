ВС РФ ликвидировали два украинских дрона «Баба-яга» в Харьковской области

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Об этом сообщили Минобороны РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

На опубликованных ведомством кадрах объективного контроля видно, как расчеты FPV-дронов уничтожают два украинских беспилотника в воздухе.

Военнослужащие Северной группировки практикуют тактику выслеживания боевых БпЛА ВСУ и их уничтожения, отмечают в Минобороны.

Для реализации этой тактики FPV-дроны дежурят в небе над Харьковской областью круглосуточно.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР.

 

Тема:
Спецоперация
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