ВС РФ ликвидировали два украинских дрона «Баба-яга» в Харьковской области

Об этом сообщили Минобороны РФ.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
На опубликованных ведомством кадрах объективного контроля видно, как расчеты FPV-дронов уничтожают два украинских беспилотника в воздухе.
Военнослужащие Северной группировки практикуют тактику выслеживания боевых БпЛА ВСУ и их уничтожения, отмечают в Минобороны.
Для реализации этой тактики FPV-дроны дежурят в небе над Харьковской областью круглосуточно.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР.
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