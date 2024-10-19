Самолет с 95 обменянными российскими пленными приземлился на аэродроме в Подмосковье

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Изначально освобожденные бойцы РФ находились на территории Белоруссии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Самолет, на борту которого находятся 95 российских военных, возвращенных в ходе обмена с Украиной, сел на аэродроме в Подмосковье. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места встречи борта.

Согласно информации Минобороны РФ, 18 октября Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «95 на 95». Посредником в этом процессе выступили ОАЭ.

Сначала освобожденных российских бойцов доставили в Белоруссию, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь. Военным также была предоставлена возможность связаться со своими родственниками.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов. Украинец рассказал, как ему пришлось скрываться от сотрудников ТЦК.

Тема:
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