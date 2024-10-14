Украинец рассказал, как ему пришлось скрываться от сотрудников ТЦК.

На Украине мобилизуют не способных стрелять из огнестрельного оружия инвалидов — без половины пальцев на руке. Об этом рассказал пленный украинский боевик Владимир Гаврошенко, видео допроса которого публикует Минобороны России.

«Поехал я проходить комиссию и сразу загребли», — признался украинец.

Гаврошенко добавил, что его взяли в Вооруженные силы Украины (ВСУ) «без трех пальцев» на одной руке. Причем из-за этого он не смог даже стрелять из огнестрельного оружия, когда попал в 151 отдельную механизированной бригаду ВСУ. По мнению Гаврошенко, само их командование сидит в глубоком тылу.

Украинский боевик пояснил, что до этого получал повестку четыре раза. В итоге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) сами приехали и настояли, чтобы тот обновил данные. После прохождения комиссии — Гаврошенко сразу попал в ВСУ, сейчас же он рекомендует гражданам Украины «убегать» от сотрудников центра.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Одессе сотрудники ТЦК при задержании убили мужчину.