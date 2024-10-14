«Без трех пальцев»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов
Пленный боевик ВСУ Гаврошенко рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
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Украинец рассказал, как ему пришлось скрываться от сотрудников ТЦК.
На Украине мобилизуют не способных стрелять из огнестрельного оружия инвалидов — без половины пальцев на руке. Об этом рассказал пленный украинский боевик Владимир Гаврошенко, видео допроса которого публикует Минобороны России.
«Поехал я проходить комиссию и сразу загребли», — признался украинец.
Гаврошенко добавил, что его взяли в Вооруженные силы Украины (ВСУ) «без трех пальцев» на одной руке. Причем из-за этого он не смог даже стрелять из огнестрельного оружия, когда попал в 151 отдельную механизированной бригаду ВСУ. По мнению Гаврошенко, само их командование сидит в глубоком тылу.
Украинский боевик пояснил, что до этого получал повестку четыре раза. В итоге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) сами приехали и настояли, чтобы тот обновил данные. После прохождения комиссии — Гаврошенко сразу попал в ВСУ, сейчас же он рекомендует гражданам Украины «убегать» от сотрудников центра.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Одессе сотрудники ТЦК при задержании убили мужчину.
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