В Великобритании освободят преступников из-за нехватки мест в тюрьмах

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Сидеть останутся те, кто совершил преступления сексуального характера, террористы и те, кто отбывает наказание сроком более четырех лет.

В Великобритании освободят преступников из-за нехватки мест в тюрьмах

Фото: www.globallookpress.com/Vickie Flores

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В Великобритании досрочно освободят 1,1 тысячу преступников из-за нехватки мест в тюрьмах. Об этом сообщил телеканал ITV.

В категорию отпущенных на свободу войдут те люди, которые отбывают наказание в местах лишения свободы по статьям не включающим пункты за преступления сексуального характера, домашнего насилия или терроризма, и кроме лиц, совершивших насильственные преступления и отбывающих наказание сроком более четырех лет.

Министр юстиции страны Шабана Махмуд еще летом высказалась о том, что в последние годы в Великобритании отмечен высокий прирост преступности, за счет чего число мест в колониях стремительно сокращается. По ее мнению, если в какой-то момент они закончатся, а такими темпами случится это достаточно скоро, то произойдет катастрофа в судебной системе, ведь правонарушителей просто некуда будет направлять после вынесения приговора. Именно по этой причине было принято решение провести политику «зачистки» тюрем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин сравнил развитие Китая с восходом солнца.

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