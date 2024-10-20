«Если повезет»: Джон Шиптон рассказал о своих культурных планах в России

Он намерен побывать в двух русских городах.

Приехавший накануне в Москву отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа архитектор Джон Шиптон планирует посетить местные достопримечательности, а, если повезет, увидеть Санкт-Петербург. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«Если нам повезет, мы сможем добраться до Санкт-Петербурга и взглянуть на наследие, которое мы называем «Русский ковчег», — отметил он.

Пока же Шиптон находится в Москве, ему особенно хотелось бы увидеть Храм Христа Спасителя.

Ранее архитектор рассказал 5-tv.ru, чем занимается Джулиан Ассанж, после освобождения (он 12 лет находился в заключении: семь — в стенах посольства Эквадора в Лондоне и пять — в британской тюрьме). Главными интересами основателя WikiLeaks сегодня являются его семья, жена и дети. А после того, как сына освободили, и сам Шиптон может, наконец, вздохнуть свободно — он планирует заняться личными делами, а также посетить саммит БРИКС.

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прибыл в Москву 20 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Ассанжа назвал причину своего прибытия в Москву.