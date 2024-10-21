Два человека пострадали в результате падения авто каршеринга в Москву-реку

Автомобиль каршеринга упал в Москву-реку, в результате чего пострадали две девушки. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Уточняется, что произошло все примерно в два часа ночи 21 октября на Набережной Тараса Шевченко.

«Девушка-водитель автомобиля „Черри“ не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие (бордюрный камень и железный забор) с последующим опрокидыванием в реку», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 19-летний водитель-девушка и 20-летний пассажир. Их госпитализировали с травмами различной степени. По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машина каршеринга утонула в Москве-реке. Опубликованы эксклюзивные кадры, на которых авто достают из воды.