Машина каршеринга утонула в Москве-реке

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 54 0

На данный момент отсутствует информация о погибших или пострадавших.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Машина каршеринга упала в Москву-реку. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал источник.

«Каршеринг пробил ограждение и упал в воду», — сообщил он.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. На кадрах видно, что транспортное средство уже достали из воды. Однако информация о погибших и пострадавших отсутствует. Специалистам еще предстоит разобраться в причинах произошедшего.

По предварительным данным, инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в районе зданий «Москва-Сити».

Это далеко не первое транспортное происшествие связанное с машинами каршеринга. Нередко водители забывают о бдительности, не чувствуя ответственности за транспортное средство, которое берут в аренду. А не так давно произошел еще более вопиющий случай — 14-летний подросток устроил серьезное ДТП, каким-то образом очутившись за рулем автомобиля каршеринга. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу.

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Машина каршеринга утонула в Москве-реке

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