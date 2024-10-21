Машина каршеринга утонула в Москве-реке
На данный момент отсутствует информация о погибших или пострадавших.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Машина каршеринга упала в Москву-реку. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал источник.
«Каршеринг пробил ограждение и упал в воду», — сообщил он.
На месте происшествия работают представители экстренных служб. На кадрах видно, что транспортное средство уже достали из воды. Однако информация о погибших и пострадавших отсутствует. Специалистам еще предстоит разобраться в причинах произошедшего.
По предварительным данным, инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в районе зданий «Москва-Сити».
Это далеко не первое транспортное происшествие связанное с машинами каршеринга. Нередко водители забывают о бдительности, не чувствуя ответственности за транспортное средство, которое берут в аренду. А не так давно произошел еще более вопиющий случай — 14-летний подросток устроил серьезное ДТП, каким-то образом очутившись за рулем автомобиля каршеринга. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу.
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