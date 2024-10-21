Пробки на километры: страшный гололед устроил коллапс на дорогах Камчатки

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Страшный гололед устроил настоящий коллапс на дорогах Камчатки

Фото, видео: Манзюк Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Похожая ситуация и в Забайкальском крае.

Сильнейшая гололедица сковала движение на Камчатке. На дорогах — коллапс, резко увеличилось число аварий, пробки растянулись на километры.

На одной из улиц автобус беспомощно катился с горы, после чего машину развернуло и она чудом не протаранила другие автомобили.

На некоторых участках дорог ситуация настолько сложная, что автомобилисты вынуждены бросать свои машины и идти дальше пешком. Водителям советуют без острой необходимости не садится за руль, и как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю.

Похожая ситуация и в Забайкалье. Дороги покрылись плотной коркой льда. Произошло несколько ДТП, из-за чего около 80 машин застряли в огромной пробке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьный автобус попал в ДТП в Алтайском крае.

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