Школьный автобус попал в ДТП в Алтайском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Что известно о пострадавших?

Школьный автобус попал в ДТП в Алтайском крае

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В Алтайском крае школьный автобус с учителями попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Указывается, что утром 21 августа автобус осуществлял перевозку учителей в школу по трассе «Кулунда — Орловка» в Кулундинском районе. Детей в салоне не было. В результате автобус столкнулся с сельскохозяйственной техникой. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, установлении причин и обстоятельств, способствовавших происшествию», — отметили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в результате падения авто каршеринга в Москву-реку. Водитель не справился с управлением.

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