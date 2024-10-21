Путин: взаимодействие РФ и ОАЭ важно для вопросов глобального характера

Взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на международной арене важно для вопросов глобального характера. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Наше взаимодействие весьма важно и не только для региональных дел, регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера», — заявил Путин.

По его словам, Россия и ОАЭ активно взаимодействует в международных организациях, в том числе в БРИКС и ООН. Путин напомнил, что участники первого объединения встретятся на саммите в Казани уже 22 октября.

Путин встретился с президентом ОАЭ. Главное

Недавно в Россию прибыл президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. На переговорах с главой РФ будет обсуждаться ситуация на Украине и на Ближнем Востоке. Арабские Эмираты не раз выступали в качестве посредника на переговорах по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Куба официально обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве страны-партнера.