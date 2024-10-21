На «Госуслугах» запустили специальный сервис для многодетных семей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Программа поможет родителям получить некоторые услуги проще и быстрее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов;Telegram/Правительство России/government_rus;5-tv.ru

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На портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация». Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Смыслом „Жизненной ситуации“ является то, что теперь можно через одну точку, через портал „Госуслуг“ в цифровом виде получить комплекс услуг, которые раньше предоставлялись самостоятельно по отдельности», — сказал он.

Благодаря сервису люди уже могут удаленно оформить статус многодетной семьи, получить электронное удостоверение. Им можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в некоторых торговых сетях.

В будущем планируется расширить систему. Так, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Григоренко подчернил, что сервис реализован в рамках федерального проекта «Государство для людей». Это позволит сэкономить время на посещении ведомств и поиск информации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эрмитаж станет бесплатным для многодетных семей.

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На «Госуслугах» запустили специальный сервис для многодетных семей

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