Эрмитаж станет бесплатным для многодетных семей. Со среды для входа в музей достаточно будет предъявить бумажное или электронное удостоверение.

Раньше большие семьи могли в любой день бесплатно сходить в Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода. И только каждый третий четверг месяца — в Главный музейный комплекс. В другие дни билеты для этой льготной категории граждан стоили 300 рублей.

Бесплатное посещение можно заранее оформить на официальном сайте Эрмитажа или в кассе в день визита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что виолончелист Сергей Ролдугин и дирижер Юрий Симонов выступили совместно с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Народный артист РФ Сергей Ролдугин регулярно выступает с оркестром Московской филармонии. Его сотрудничество с народным артистом СССР Юрием Симоновым продолжает удивлять публику эталонным исполнением сложнейших классических произведений.