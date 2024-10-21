Кто жених? Бритни Спирс неожиданно появилась в свадебном платье

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Певица Бритни Спирс: опубликовала видео в свадебном платье

Фото, видео: www.globallookpress.com/face to face;Instagram*/britneyspears; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица продолжает интриговать фанатов своей личной жизнью.

Певица Бритни Спирс «вышла замуж» за саму себя. Об этом сообщила звезда, опубликовав видео на своей странице в социальных сетях.

Артистка была в свадебном платье белого цвета с длинной фатой.

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но, думаю, это самое блестящее, что я когда-либо делала!» — так подписала публикацию знаменитость.

Предыдущий брак певицы продлился около года. С ирано-американским актером и бодибилдером Сэмом Асгари Бритни рассталась в июле 2023 года. За несколько месяцев до этого пара пережила потерю неродившегося ребенка. Причиной развода стали непримиримые разногласия между звездами.

После этого Спирс начала встречаться с мужчиной, которого наняли для технического обслуживания ее дома. Нового избранника певицы зовут Пол Солиз. У него за спиной имеется криминальное прошлое и пятеро несовершеннолетних детей.

Подобный перфоманс перед камерой от Бритни не первый. Самым необычным был танец с ножами, опубликованный через некоторое время после развода. Певица периодически делится роликами с яркими образами под динамичную музыку.

«Смеяться и дурачиться — лучшее лекарство в жизни», — сказала звезда в одном из таких видео.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в доме Бритни Спирс.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Кто жених? Бритни Спирс неожиданно появилась в свадебном платье
17:06
Передается по наследству: какие симптомы указывают на страшную болезнь Фабри
16:53
«Как в тумане»: Бузова затарилась китайскими трусиками на 100 тысяч рублей
16:40
«Тебе хорошо говорить»: ТОП фраз, которые оттолкнут собеседника
16:28
Британский писатель Галлоуэй о том, почему приехал на саммит БРИКС: «Момент в мировой истории»
16:14
На «Госуслугах» запустили специальный сервис для многодетных семей

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
«Кэш-машина»: кто и для чего на самом деле создал ВОЗ
Лежала под дверью квартиры 8 дней: Сергей Жуков рассказал о безумных фанатках
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака