Зажгла от души: Бритни Спирс устроила дома пожар и пострадала

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Бритни Спирс чуть не лишилась лица из-за неудачно зажженного камина в доме

Зажгла от души: Бритни Спирс устроила дома пожар и пострадала

Фото: www.globallookpress.com/Pa

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Звезда рассказала, почему ей пришлось изменить прическу в этом году.

Голливудская певица Бритни Спирс призналась, как полгода назад неудачно зажгла камин и чуть не лишилась лица. Об этом она рассказала на личной странице в соцсети.

«Было больно прикоснуться к чему-либо», — сообщила Спирс.

Инцидент произошел в ее собственном  доме шесть месяцев назад. В попытке зажечь камин она случайно «поймала» лицом языки пламени — огонь лишил Спирс не только бровей с ресницами, но и части волос. Именно поэтому звезда последнее время удивляет своих поклонников необычной прической.

Певица призналась, что полгода назад получила из-за случая с камином ожоги второй и третьей степени. Причем ей было больно прикасаться не только к телефону, но и прикладывать к лицу лед. Спирс добавила, что сильная боль не покидала от шести до семи часов. Сейчас же певица уже восстановилась и продолжает активно вести свои соцсети.

Российские звезды также не отстают от своих западных коллег. Например, в прошлом году певец Ваня Дмитриенко рассказывал, как чуть не сжег квартиру во время готовки. Избежать полноценного пожара также смог и актер сериала «Эпидемия» Эльдар Калимулин, который чуть не поплатился за свою забывчивость.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько алиментов Бритни Спирс выплатила бывшему мужу.

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