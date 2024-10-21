Полезные свойства: от каких видов онкологии защищает зеленый чай

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

Хирург Умнов: зеленый чай снижает риск рака желудка, пищевода и молочных желез

Полезные свойства: от каких видов онкологии защищает зеленый чай

Фото: www.globallookpress.com/Eberhard Schuy/CHROMORANGE

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Для эффекта стоит соблюдать комплексный подход.

Регулярное употребление зеленого чая снижает риск развития онкологии. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru заявил хирург Александр Умнов.

Эксперт отметил, что зеленый чай действует исцеляюще на поджелудочную железу, желудок, пищевод, кишечник, яичники и молочную железу.

«Разумеется, употребление одного зеленого чая не сможет остановить развитие онкологии. Тут нужен комплекс факторов и соблюдение определенных правил и норм жизни», — добавил врач.

По словам специалистов, онкологические заболевания часто развиваются медленно, поэтому есть шанс распознать их на первоначальной стадии при тщательной проверке.

Многие любят черный чай и с пренебрежением относятся к зеленому. Но первый не обладает такими полезными свойствами, как второй. Безусловно, все зависит от личных предпочтений и чувствительности, но ради здоровья следует отказаться от черного чая в пользу зеленого.

Ранее 5-tv.ru писал, какие общие симптомы могут указывать на онкологию. Самыми первыми являются беспричинное резкое похудение и появление изменений на коже.

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