Уже на поздних стадиях: эти симптомы могут указывать на онкологию

Специалисты перечислили основные признаки опасного заболевания.

Беспричинное резкое похудение и появление изменений на коже могут быть симптомами онкологического заболевания. Об этом агентству URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

Среди других признаков — кровохаркание, наличие крови в моче и кале, а также уплотнения в молочных железах или мошонке. При этом все эти симптомы чаще всего проявляются уже на более поздних стадиях рака.

Кстати, в России и мире растет количество выявленных случаев рака молочной железы. Но, как рассказали специалисты-онкологи, статистика эта говорит о нарастающей эффективности диагностических методов.

Рак груди — самая распространенная форма заболевания у девушек и женщин. С целью его предупреждения врачи призывают регулярно проходить комплексные обследования.

Ранее 5-tv.ru писал, почему онкологию все чаще выявляют у детей старше 15 лет. Распространенными видами онкологии у людей в возрасте от 15 до 20 лет являются опухоль щитовидной железы, головного и спинного мозга, а также лимфома.