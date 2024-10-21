В Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги»

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Он предполагает путешествие длиной в одну тысячу километров.

В Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги»

Фото: пресс-служба туроператора «Игора Тур»

В Ленинградской области и Республике Карелия открыли новый национальный туристский маршрут России под названием «Энергия Ладоги». Его утвердили на заседании Экспертного совета в министерстве экономического развития. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе туроператора «Игора Тур».

Цель данной программы — сформировать культуру путешествий по России, повысить популярность и престиж внутреннего туризма, а также открыть перспективу нового туристического направления.

Компания предлагает путешествие протяженностью 1000 километров по побережью крупнейшего озера Европы — Ладоги. Здесь проходили «Дорога жизни» и «Путь из варяг в греки». Отмечается, что этот маршрут предназначен для тех, кто ищет новые смыслы и внутреннюю энергию.

Путешественники смогут насладиться культурой, гастрономией и природой региона, включая посещение знаковых достопримечательностей Ленинградской области и Республики Карелия.

В рамках этого маршрута туристы смогут насладиться посещением знаковых мест, таких как Ладожские шхеры, горный парк «Рускеала», крепость Корела, Долина водопадов, музей-усадьба Густава Винтера, Олонецкий национальный музей, Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, Староладожская крепость и автомузей спортивно-туристического кластера «Игора Драйв». Кроме того, у путешественников будет возможность попробовать блюда, характерные для северной кухни.

В Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги»

1/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

2/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

3/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

4/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

5/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

6/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

7/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

8/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

9/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

10/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

11/11

пресс-служба туроператора «Игора Тур»

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
«Провоцирует и перегружает»: врач опровергла миф об исключительной пользе мясной диеты
20:02
Погода холодная, прием теплый: как в Казани встретили делегации участников саммита БРИКС
19:40
Опережая инфляцию: где в РФ быстрее всего растут зарплаты
19:18
Новейшие биотехнологии обсудили на международном форуме в Москве
19:08
В Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги»
19:06
Не суйте туда пальцы: чем для детей опасна привычка ковырять в носу

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Суд расторг брак Сергея Шнурова с четвертой женой
«Кэш-машина»: кто и для чего на самом деле создал ВОЗ
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака