Умер солист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно
Певцу было 66 лет.
Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people
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Британский солист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно (настоящее имя Пол Эндрюс) скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает портал loudersound со ссылкой на источник близкий к звезде.
Певец ушел из жизни у себя дома в Солсбери, графстве Уилтшир. Причина смерти не сообщается.
Пол Ди’Анно родился 17 мая 1958 года в Чингфорде, Восточный Лондон. Он приобрел известность будучи солистом в английской хэви-метал группе Iron Maiden в период с 1978 по 1981 года. Позднее Ди’Анно продолжил свою карьеру с командами Battlezone и The Killers.
Ди’Анно продолжал выступать вживую и гастролировать, даже когда болезнь приковала его к инвалидной коляске.
В 2023 году группа Iron Maiden организовывала сбор средств, чтобы помочь певцу собрать деньги на жизненно важную операцию на колене.
«Я буду вечно благодарен за это», — отмечал тогда Эндрюс.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин. Ему было 94 года.
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