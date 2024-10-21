Умер солист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно

Британский солист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно (настоящее имя Пол Эндрюс) скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает портал loudersound со ссылкой на источник близкий к звезде.

Певец ушел из жизни у себя дома в Солсбери, графстве Уилтшир. Причина смерти не сообщается.

Пол Ди’Анно родился 17 мая 1958 года в Чингфорде, Восточный Лондон. Он приобрел известность будучи солистом в английской хэви-метал группе Iron Maiden в период с 1978 по 1981 года. Позднее Ди’Анно продолжил свою карьеру с командами Battlezone и The Killers.

Ди’Анно продолжал выступать вживую и гастролировать, даже когда болезнь приковала его к инвалидной коляске.

В 2023 году группа Iron Maiden организовывала сбор средств, чтобы помочь певцу собрать деньги на жизненно важную операцию на колене.

«Я буду вечно благодарен за это», — отмечал тогда Эндрюс.

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