Умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин

Известный артист ушел из жизни в ночь на 20 октября.
Фото: Кадр из к/ф «Женитьба Бальзаминова», реж. Александр Белинский, 1989 г.
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В возрасте 94 лет ушел из жизни заслуженный артист РФ Анатолий Гридин. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Мариинского театра.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Васильевича», — говорится в сообщении.
Анатолий Гридин был принят в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра в 1952 году. Он выступал в постановках таких выдающихся режиссеров, как Олег Виноградов, Леонид Якобсон и Юрий Григорович.
Актер стал первым исполнителем партий Северьяна в балете «Каменный цветок» Прокофьева и Визиря в «Легенде о любви» Меликова.
Кроме того, в 1982 году Анатолий Гридин снялся в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году — в фильме «Женитьба Бальзаминова».
Причина смерти артиста не раскрывается. Гридин ушел из жизни в ночь на 20 октября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из сериала «Одесса-мама» Николай Седнев.
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