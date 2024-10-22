«Просил у родителей»: Саша Артемова выходит замуж

Пара недавно расставалась из-за конфликта по поводу откровенных нарядов инфлюенсера.

Блогер Саша Артемова выходит замуж за руководителя дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Николая Субачева. Об этом стало известно из блога ее избранника в сети.

«Приходили Сашины родители к нам сегодня! И я официально просил у них руки и сердца своей избранной. Я такое делал впервые в своей жизни», — поделился Субачев.

При этом после столь приятного известия Николай набросился с обвинениями на близких. По словам мужчины, никто не поздравил их с радостным событием, что его несказанно задело. Субачев подметил, что подписчики в этом вопросе оказались гораздо активнее.

Примечательно, что пара не так давно расставалась. Темпераментный Николай не мог смириться с выбором нарядов любимой. Саша предпочитает демонстрировать все свои прелести максимально наглядно. Девушка не ограничивает себя в желаниях и покупает самые откровенные наряды в магазинах, а потом делится кадрами фигуры в обновках в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Гарнер готовится к свадьбе вопреки подозрениям в связи с Беном Аффлеком.

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