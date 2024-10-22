«Просил у родителей»: Саша Артемова выходит замуж
Блогер Саша Артемова скоро станет женой
Фото: Instagram*/artemovababy
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пара недавно расставалась из-за конфликта по поводу откровенных нарядов инфлюенсера.
Блогер Саша Артемова выходит замуж за руководителя дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Николая Субачева. Об этом стало известно из блога ее избранника в сети.
«Приходили Сашины родители к нам сегодня! И я официально просил у них руки и сердца своей избранной. Я такое делал впервые в своей жизни», — поделился Субачев.
При этом после столь приятного известия Николай набросился с обвинениями на близких. По словам мужчины, никто не поздравил их с радостным событием, что его несказанно задело. Субачев подметил, что подписчики в этом вопросе оказались гораздо активнее.
Примечательно, что пара не так давно расставалась. Темпераментный Николай не мог смириться с выбором нарядов любимой. Саша предпочитает демонстрировать все свои прелести максимально наглядно. Девушка не ограничивает себя в желаниях и покупает самые откровенные наряды в магазинах, а потом делится кадрами фигуры в обновках в сети.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Гарнер готовится к свадьбе вопреки подозрениям в связи с Беном Аффлеком.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
66%
-0.33 104.40
-0.46
Нашли ошибку?