«Просил у родителей»: Саша Артемова выходит замуж

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 55 0

Блогер Саша Артемова скоро станет женой

«Просил у родителей»: Саша Артемова выходит замуж

Фото: Instagram*/artemovababy

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Пара недавно расставалась из-за конфликта по поводу откровенных нарядов инфлюенсера.

Блогер Саша Артемова выходит замуж за руководителя дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Николая Субачева. Об этом стало известно из блога ее избранника в сети.

«Приходили Сашины родители к нам сегодня! И я официально просил у них руки и сердца своей избранной. Я такое делал впервые в своей жизни», — поделился Субачев.

При этом после столь приятного известия Николай набросился с обвинениями на близких. По словам мужчины, никто не поздравил их с радостным событием, что его несказанно задело. Субачев подметил, что подписчики в этом вопросе оказались гораздо активнее.

Примечательно, что пара не так давно расставалась. Темпераментный Николай не мог смириться с выбором нарядов любимой. Саша предпочитает демонстрировать все свои прелести максимально наглядно. Девушка не ограничивает себя в желаниях и покупает самые откровенные наряды в магазинах, а потом делится кадрами фигуры в обновках в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Гарнер готовится к свадьбе вопреки подозрениям в связи с Беном Аффлеком.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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