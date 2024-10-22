Собачий гардероб: как выбрать для питомца подходящую одежду на зиму

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Ветеринар Шеляков: одежду для питомца нужно обязательно примерять перед покупкой

Собачий гардероб: как выбрать для питомца подходящую одежду на зиму

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Малейшая неточность может привести к болезни домашнего животного.

Зимнюю одежду для домашнего питомца не стоит покупать онлайн, ее нужно обязательно примерить на нем. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Любую одежду желательно всегда примерять, потому что малейшая неточность в подборе размера может дискомфортно сказаться на питомце», — предупредил эксперт.

Именно поэтому ветеринарный врач порекомендовал владельцам домашних животных не приобретать одежду для питомца на онлайн-площадках. Шеляков особенно отметил, что не стоит покупать подобные вещи со швами с внутренней стороны. По мнению ветеринара, животного может продуть из-за того, что швы порой делаются в низкокачественной одежде насквозь. Кроме того, любой декор должен быть только на внешней стороне ткани, добавил эксперт.

Быстро лишаются тепла на морозе и потом простывают именно небольшие собаки, напомнил Шеляков. Зимняя погода также угрожает и короткошерстным животным, так как они тоже мерзнут быстрее. При прогулках на свежем воздухе больше двух часов в морозную погоду ветеринар посоветовал все же позаботиться об одежде для питомца.

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Собачий гардероб: как выбрать для питомца подходящую одежду на зиму

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