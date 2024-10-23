Наши предки все знали: к чему чешется левая подмышка

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Народные приметы утверждают, что любое явление в жизни человека может быть предвестником серьезных событий. И физические ощущения — не исключение.

Наши предки все знали: к чему чешется левая подмышка

Фото: 5-tv.ru

Согласно народным приметам, зуд в левой подмышке может быть предвестником серьезных событий в жизни человека. Как правильно интерпретировать поверье, пишет aif.ru.

Причем судьбоносное событие должно произойти в ближайшее время. Правда, в этом случае есть и другое значение — окончание определенного жизненного этапа, после которого девушке предстоит сделать серьезный выбор. Кроме того, такой зуд может говорить о вероятной смене места жительства или долгожданном путешествии.

Взрослые женщины могут испытывать эти ощущения перед близящимся крупным скандалом, где причиной, зачастую, оказывается материальное состояние семьи. Также иногда зуд в левой подмышке указывает на проблему с воспитанием детей.

Мужчинам народные приметы предрекают незапланированные траты или семейные неурядицы. Для карьеристов это особенно плохой знак. Скорее всего, их ожидает застой в делах.

Не менее важным является то, в какое время суток появляется зуд. Утром он может означать призыв к действию, днем — наличие завистников, а вечером предрекать веселое времяпрепровождение или встречу с друзьями.

Если же говорить о физиологии, то при частом проявлении зуда подмышкой стоит обратить внимание на собственное самочувствие. Это может быть симптомом аллергии, например, на синтетическую одежду или новый дезодорант.

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