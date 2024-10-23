Магнитные бури в ноябре: каких сюрпризов ждать метеозависимым людям

С научной точки зрения влияние этих явлений на человеческий организм не доказано. Однако специалисты советуют придерживаться ряда правил.

Магнитные бури накроют землю 11, 12 и 15 ноября. Об этом сообщает агентство URA.RU.

При этом специалисты прогнозируют, что интенсивность солнечных всплесков будет невысокой — ниже уровня G1. Аналогичная магнитная буря была зафиксирована в ночь на 22 октября.

С научной точки зрения влияние этих явлений на человеческий организм не доказано. Однако специалисты все же советуют метеозависимым людям соблюдать ряд правил. Нужно снизить физическую активность, обеспечить себе отдых на протяжении всего дня и не забывать спать по меньшей мере семь или восемь часов. Также важно следить за питанием — отказаться от жирной, жареной и тяжелой пищи, отдавая предпочтение овощам и фруктам. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды. А вот от кофе и алкоголя стоит воздержаться.

Справиться с магнитными бурями помогут релаксационные техники, йога или глубокое дыхание. Улучшить кровообращение и тонус сосудов можно с помощью контрастного душа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о SOS-продуктах, которые помогут метеозависимым людям при перемене погоды.