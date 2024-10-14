Вместо лекарств: SOS-продукты для метеозависимых при перемене погоды

Кардиолог Лобова: рыба и молоко помогут метеозависимым пережить перемену погоды
Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow
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При перепаде температур у многих ухудшается самочувствие. Как справиться с недомоганием?
В период резкой смены погоды метеозависимым людям помогут справиться с плохим самочувствием рыба и молочные продукты. В них содержится большое количество калия, кальция и магния. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-кардиолог Мария Лобова.
Она отметила, что рацион питания в период перепадов температур может быть достаточно разнообразен. Много кальция содержится и в кураге, бананах, черносливе, горохе, картошке, тыкве, йогурте, сыре.
Нельзя забывать и об овощах, таких как брокколи, репа и шпинат. Большое количество магния есть в овсяной и пшенной кашах, морской капусте, креветках, орехах и гречке.
«Кроме того, в период, когда нет магнитных бурь, метеозависимым людям надо много двигаться. Здоровый образ жизни подразумевает собой питание, здоровый сон и движение. Нужно выходить на прогулку на 20–30 минут», — отметила кардиолог.
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