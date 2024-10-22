«Больная тема»: россияне столкнулись с проблемами в обмене долларов за границей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

АТОР: россияне столкнулись с трудностями при обмене старых долларов за границей

«Больная тема»: россияне столкнулись с проблемами в обмене долларов за границей

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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В пунктах обмена требуют купюры нового образца в идеальном состоянии.

Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме долларов старого образца. Если раньше такая проблема встречалась только за границей, то с начала текущего года такие купюры стали требовать и в России. При этом со временем ситуация только усугубилась. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил в беседе с «Российской газетой».

«Это больная тема. Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Мурадян.

По его словам, старые доллары принимают только с дисконтом как в России, так и за рубежом. При этом все купюры должны быть в идеальном состоянии — без потертостей, надписей и прочих повреждений.

В банках говорят, что не принимают старые и потрепанные доллары, потому что потом сами не могут их продать. При этом тем клиентам, которые приходят за иностранной валютой, такие бумажки пытаются выдать. В результате ситуация в обменных пунктах накаляется с обеих сторон.

В АТОР рекомендуют при поездке за границу брать с собой синие доллары нового образца, а также тщательно проверять каждую купюру на наличие потертостей и иных повреждений прямо в пункте обмена.

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