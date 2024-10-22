Против экс-члена Совфеда Арашукова возбудили дело о взяточничестве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Бывший чиновник отбывает пожизненное наказание в ИК «Черный дельфин».

Против экс-члена Совфеда Арашукова возбудили дело о взяточничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В отношении бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауфа Арашукова и лица, имеющего действующий статус адвоката», — уточняется в Telegram-канале СК.

В период с июля по октябрь текущего года Арашуков, который отбывает пожизненное наказание, передал сотруднику колонии взятку в размере трех миллионов рублей, чтобы его адвокат смог обеспечить бывшему чиновнику привилегированные условия содержания. Среди требований Арашукова были: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

Сотрудник ИК передал просьбу заключенного в соответствующие органы. Против бывшего члена Совфеда возбудили дело о даче взятки в особо крупном размере.

В 2022 году присяжные в Мосгорсуде признали Рауфа Арашукова виновным в создании ОПГ и организации двух убийств, а его отца — Рауля Арашукова — признали виновным в мошенничестве. Рауфа отправили отбывать пожизненное заключение в ИК «Черный дельфин», а его отца, который получил такой же срок лишения свободы, в ИК-6 по республике Мордовия, известную как Торбеевский централ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Арашуковы получили пожизненные сроки.

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