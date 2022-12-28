«Клановая основа»: за что Арашуковы получили пожизненные сроки

Бывший сенатор и его сын Рауф были «повязаны» лично генпрокурором и руководителем Следственного комитета.

Громкий приговор, которого ждали больше 10-ти лет, вынес сегодня Мосгорсуд. Отец и сын Арашуковы за убийства и хищения получили пожизненный срок. Как и просил прокурор, очевидно понимая, что при любом другом раскладе бывший сенатор с его ближайшим родственником будут слишком опасны. Они ведь годами уходили от ответственности, пользуясь высоким положением и хорошими связями и разворовывая при этом миллиарды. Какие богатства нажили Арашуковы и насколько неуязвимыми себя считали, напомнит Дмитрий Вахницкий.

Бывший сенатор Арашуков улыбается так же, как и в день ареста три года назад. Через несколько минут суд объявит Рауфа и его отца Рауля исключительно опасными для общества. И вынесет каждому пожизненный приговор. За Арашуковым-младшим пришли прямо в зал заседаний Совета Федерации, причем лично Генпрокурор и руководитель Следственного комитета. Когда сенатор понял, что произошло, он неожиданно забыл русский язык и потребовал переводчика.

Иначе, чем врожденной гениальностью, стремительную карьеру Рауфа Арашукова не объяснить. В 17 лет он отвечал за инвестиции в компании «Ставропольрегионгаз». В 18 лет был избран депутатом Ставропольской городской думы. В 21 год стал министром труда и соцразвития Карачаево-Черкесии, а через три года первым зампредом правительства республики. Еще ряд постов, и в 31 год Арашуков уже — самый молодой сенатор Совета Федерации. Отец в это время скромно довольствовался титулом «газового короля» юга России. В деле фигурирует астрономическая сумма — 30 миллиардов рублей.

«На ключевые посты, связанные, в том числе с „Газпромом“, назначались близкие ему лица из числа родственников, а также друзей, с помощью которых он осуществлял преступную деятельность», — рассказал бывший следователь Алексей Бардаков.

На совести Арашуковых два доказанных заказных убийства: заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасе» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова.

В родовом поместье, в ауле Хабез Карачаево-Черкессии, кажется, все принадлежало Арашуковым. Эту фамилию носит мечеть, улица. По данным прокуратуры, семейство потратило полтора миллиарда рублей на свою недвижимость. Отдельная гордость — коллекция ретро-автомобилей, выставленная на парковке личного отеля «Адиюх Palace». Тут чуть ли не вся линейка советского автопрома — от запорожца до Чайки, и западная классика. Например, Ford 1927 года выпуска, даже карета есть. Внутри нашли золотые слитки, оружие, украшенное драгоценностями.

Но это все меркнет по сравнению с найденной кучей денег. Костер из купюр пытались сложить на московском складе, в тот же день, когда прошли обыски по делу сенатора. Похоже, оставшиеся на свободе подельники пытались скрыть улики, но большая часть денег уцелела.

«На клановой основе, на основе принадлежности к этническим или родственным группировкам, имела возможность оказывать беспрецедентное давление на правоохранительные органы, на государственные органы», — уверен адвокат Сергей Узденский.

Свою криминальную карьеру старший Арашуков начинал с мелких краж. Он уже был судим за хищение социалистической собственности. 30 лет назад его поймали на воровстве запчастей в передвижной механизированной колонне, где он тогда работал слесарем. Масштаб преступлений ширился, жизнь налаживалась. День рождения дочери газового магната праздновали в Арабских Эмиратах. А выдавали замуж уже в родовом черкесском поместье. Тамадой пригласили певца Николая Баскова. Он по случаю даже выучил песню на незнакомом ему языке.

Арестовали Арашуковых через две недели после этого события. Басков тут же заявил — лично не знаком, выступал бесплатно. Оказалось, с Арашуковыми дружил весь российский шоу-бизнес. Но от таких знакомств все поспешили откреститься.

Семьи тех, чьи убийства организовали Арашуковы, все это время жили с ними рядом. Ждать справедливости пришлось больше 10 лет.