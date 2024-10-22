В аэропорту Манас рассказали, откуда у сбитого в Судане летчика их пропуск

Воздушное судно выполняло гуманитарный рейс в Республику Чад.

Погибший при крушении самолета Ил-76 в Судане гражданин России Виктор Гранков, документы которого нашли на месте, не работал в аэропорту Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба киргизского ОАО «Международный аэропорт Манас» (МАМ), в его состав входят все воздушные гавани республики.

«Найденные документы ОАО „МАМ“ (тархетка — авиационный документ для допуска в аэропорт Манас. — Прим. ред.) при крушении самолета в Судане принадлежали не сотруднику самого аэропорта, а сотруднику компании Airline Transport Incorporation Виктору Гранову, который являлся гражданином России», — говорится в посте.

Отмечается, что Гранова пригласили в мае в качестве летчика для перегона самолета Ан-12 из аэропорта Манас в Бишкеке в гавань Ош, в областной центр Киргизии. Перегон так и не был осуществлен по причине занятости летчика.

Как объяснили в МАМ, пропуск выдается как работникам аэропорта, так и всем компаниям, которые сотрудничают с воздушной гаванью. Делается это с той целью, чтобы летчики могли без проблем посещать аэровокзал в рамках работы.

Сбитый самолет Ил-76 в текущем году купила египетская компания New Way Cargo Airlines. Воздушное судно не имеет отношения к Airline Transport Incorporation, находящемуся в городе Ош. Сертификат эксплуатирующего самолет действует до 16 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликованы кадры с места крушения сбитого в Судане самолета с россиянами на борту. Ил-76 принадлежал авиакомпании из Киргизии и выполнял гуманитарный рейс в Республику Чад. Среди горящих обломков были найдены инструкция на русском языке и чудом уцелевшие документы экипажа.