В аэропорту Манас рассказали, откуда у сбитого в Судане летчика их пропуск

|
Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Аэропорт Манас: погибший при крушении Ил-76 летчик РФ не связан с Киргизией

В аэропорту Манас рассказали, откуда у сбитого в Судане летчика их пропуск

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воздушное судно выполняло гуманитарный рейс в Республику Чад.

Погибший при крушении самолета Ил-76 в Судане гражданин России Виктор Гранков, документы которого нашли на месте, не работал в аэропорту Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба киргизского ОАО «Международный аэропорт Манас» (МАМ), в его состав входят все воздушные гавани республики.

«Найденные документы ОАО „МАМ“ (тархетка — авиационный документ для допуска в аэропорт Манас. — Прим. ред.) при крушении самолета в Судане принадлежали не сотруднику самого аэропорта, а сотруднику компании Airline Transport Incorporation Виктору Гранову, который являлся гражданином России», — говорится в посте.

Отмечается, что Гранова пригласили в мае в качестве летчика для перегона самолета Ан-12 из аэропорта Манас в Бишкеке в гавань Ош, в областной центр Киргизии. Перегон так и не был осуществлен по причине занятости летчика. 

Как объяснили в МАМ, пропуск выдается как работникам аэропорта, так и всем компаниям, которые сотрудничают с воздушной гаванью. Делается это с той целью, чтобы летчики могли без проблем посещать аэровокзал в рамках работы.

Сбитый самолет Ил-76 в текущем году купила египетская компания New Way Cargo Airlines. Воздушное судно не имеет отношения к Airline Transport Incorporation, находящемуся в городе Ош. Сертификат эксплуатирующего самолет действует до 16 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликованы кадры с места крушения сбитого в Судане самолета с россиянами на борту. Ил-76 принадлежал авиакомпании из Киргизии и выполнял гуманитарный рейс в Республику Чад. Среди горящих обломков были найдены инструкция на русском языке и чудом уцелевшие документы экипажа.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
ФСБ показала кадры попытки Арашукова договориться о взятке с сотрудником УФСИН
14:39
«Перспективный»: Путин оценил геополитическую роль Нового банка развития БРИКС
14:18
Появились кадры места жесткой посадки вертолета «Ансат» в Нижегородской области
14:08
«Единые ценности и ориентиры»: Песков назвал главные отличия БРИКС и Евросоюза
13:57
«Больная тема»: россияне столкнулись с проблемами в обмене долларов за границей
13:49
В аэропорту Манас рассказали, откуда у сбитого в Судане летчика их пропуск

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
Два льва в хрущевке: трагическая история советской семьи, державшей хищников в своей квартире
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Униженные и оскорбленные: в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака