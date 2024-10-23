Девочка из Петербурга помогла установить новый рекорд в Каталонии

Девочка из России помогла испанцам установить новый рекорд по высоте башни из людей. Так называемая «кастель» в Каталонии достигла 35 метров. И на самый верх залезла восьмилетняя уроженка Петербурга…

София стала самой юной чемпионкой за всю историю игр. Это традиционная для Каталонии развлечение. Построение живых башен 14 лет назад признали нематериальным наследием ЮНЕСКО. Соревнования проходят ежегодно и собирают тысячи человек. Причем до сих пор участницы были от 16 лет и старше, но в этом году профессионалы решили сделать ставку на юное дарование — и не прогадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что 104-летний пенсионер пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд. Аслан Габоев совершил полет на мотопараплане на высоте две тысячи метров над землей.

Перед полетом пенсионер улыбался и шутил. А поднявшись в небо, махал рукой собравшимся внизу зрителям. Мировой рекорд Аслана Габоева официально зафиксировали и выдали мужчине сертификат, который подтверждающий факт достижения.