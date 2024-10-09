Пенсионер из Кабардино-Балкарии установил мировой рекорд, пролетев на параплане

Мировой рекорд установил житель Кабардино-Балкарии, 104-летний пенсионер Аслан Габоев, который совершил полет на мотопараплане на высоте две тысячи метров над землей.

«Все хорошо, на земле я везде ходил ногами, всех знаю здесь, а теперь выше поднимусь, посмотрю», — рассказал мужчина.

Перед полетом пенсионер улыбался и шутил. А поднявшись в небо, махал рукой собравшимся внизу зрителям.

«Он расправил руки как крылья. Думаю, что все счастливы от того, что его мечта исполнилась», — поделился пилот мотопараплана Игорь Потапкин.

Мировой рекорд Аслана Габоева официально зафиксировали и выдали мужчине сертификат, который подтверждающий факт достижения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кабардино-Балкарии экс-медсестра похитила лекарства на 8,5 млн рублей. По данным МВД, 55-летняя женщина получала лекарства незаконным способом несколько лет. Правоохранители указали, что экс-сотрудница больницы вносила в документы недостоверные сведения.