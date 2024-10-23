За счет доходов от замороженных активов РФ Незалежная должна получить 35 миллиардов евро.

Не случайно, баталии в Европарламенте все ожесточеннее от заседания к заседанию. Сегодня решая вопрос о предоставлении Украине очередного кредита, депутаты едва не подрались. За этим наблюдал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Что это, если не ограбление века на глазах у всего мира и по предварительному сговору с Еврокомиссией. Сразу 518 депутатов пойманы за руку во время голосования за абсолютно мошеннический кредит для Украины. Бремя своей многолетней разрушительной политики они без зазрения совести перекладывают на Москву.

«Россия должна заплатить за это», — заявила Карин Карлсбро, представитель партии «Обновляя Европу».

Вместо пакетов помощи, у Брюсселя теперь только такой мешочек с накраденным: Киеву выделяют 35 миллиардов евро, а возвращать их будут за счет доходов с замороженных российских активов. Даже в самом Европарламенте это называют не иначе как легализацией международного воровства.

«Можно найти много предлогов, но это кража», — заметил представитель партии «Курс — социальная демократия» (Словакия) Любош Блаха.

Однако, очевидно, что кроме как стащить исподтишка, других антироссийских действий они сейчас не в силах предпринять. Новые санкции, как минимум до января, блокируются председательством Будапешта в ЕС. Да и самому Виктору Орбану сейчас вовсе не до Украины, когда под вопросом — судьба самой Европы. Из-за усиливающейся миграционной катастрофы у ее границ.

«Мы сейчас наблюдаем, как умирает „Шенген“. Страны отменяют применение шенгенских правил, а они подписали соглашение, что являются членами шенгенской зоны. И ничего не возможно сделать. Все это развалится…» — заявляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Балканское перепутье — вот, откуда следовало бы ждать настоящего вторжения. Как раз неподалеку от этого печально известного маршрута на трехстороннем саммите лидеры Венгрии, Сербии и Словакии в одиночку пытаются объединить усилия по пресечению нелегалов. Если и тратить миллиарды евро, то на более строгую миграционную политику.

«Интересно, что когда нужны деньги на войну на Украине, всегда найдутся десятки миллиардов, чтобы убивать и попытаться поставить РФ на колени. А вот для сдерживания нелегальной миграции мы средств не находим…» — удивляется Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Но вместо решения реальных внутренних проблем Брюссель предпочитает втягиваться уже не только в военную, но и в финансовую авантюру Киева.

Евродепутаты от той же Венгрии и Словакии, а также Австрии, Польши и Болгарии до последнего пытались отговорить и от очередных сомнительных финансовых манипуляций.

«ЕС крадет деньги не только собственных граждан, но и других людей. Это приведет к уходу инвесторов. Будет ли кто-то вкладывать деньги в деятельность того, кто ведет себя как вор», — заявила представитель болгарской партии «Возрождение» Рада Лайкова.

Узаконенная кража суверенных активов Банка России приведет разве что к дальнейшей эскалации, предупреждают евроскептики.

«Все здесь притворяются, что все в порядке, бесконтрольно вливая на Украину деньги. Это должно прекратиться», — заявил представитель партии «Европа суверенных наций» Милан Ухрик.

«К чему это все приведет? Вы думаете, это закончит войну, раз вы наращиваете финансовую и военную помощь? С такой стратегией вы только проиграете», — подчеркнула представитель партии «Патриоты за Европу» из Австрии Петра Штегер.

В жертву ради Киева на этот раз приносят саму репутацию ЕС.

Еще один отчаянный шаг, который ставит под сомнение соблюдение и международного права, и собственных обязательств. Все это еще недавно здесь заявлялось как наивысшая ценность.

Но если уж они решили идти по такому в самом деле преступному пути, залезая в чужой кошелек, то, вероятно, из собственных карманов Украине уже и дать нечего.

«Тем самым они стараются уменьшить нагрузку на свои бюджеты и направить чужие деньги на поддержку Украины. Юридически это не просто неверно, но и незаконно», — считает экс-депутат Бундестага Армин-Пауль Хампель.

Россия, в свою очередь, уже предупреждала ЕС об ответных мерах — «непредсказуемых» и «болезненных для Брюсселя». Заблокированные финансовые активы и ценные бумаги западных инвесторов тоже ведь теперь могут оказаться конфискованными — в пользу Москвы.