Создатель «Флибусты» сообщил о своей смерти в отложенном посте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Stiver болел раком.

Создатель «Флибусты» сообщил о своей смерти в отложенном посте

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

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Умер создатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста», которую заблокировали по решению Мосгорсуда в связи с нарушением авторских прав летом 2016 года. Человек под псевдонимом Stiver заранее написал письмо, которое попросил опубликовать после его смерти от эвтаназии.

«Здравствуйте. Вроде бы определилась дата моей смерти. Хочу использовать возможность ассистированного суицида, который в Германии теперь разрешен. <…> Если не отпишусь в понедельник, значит, сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы „на помощь Stiver“», — сообщил он.

К слову, за месяц до этого создатель «Флибусты» утверждал, что у него обнаружили опухоль «невероятно больших размеров». По его словам, у него глиобластома (агрессивная злокачественная опухоль головного мозга — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти солиста группы Iron Maiden Пола Ди’Анно. Он выступал на протяжении последних лет жизни, даже будучи прикованным к инвалидному креслу.

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Создатель «Флибусты» сообщил о своей смерти в отложенном посте

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