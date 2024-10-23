В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 82 0

Такая миссия осуществляется впервые.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Предприниматель и его напарник привезли на передовую в зону спецоперации химикаты для борьбы с грызунами. Такая миссия и помощь российским войскам осуществляется впервые. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Хозяин компании по истреблению грызунов и насекомых Алексей объяснил, что те зимой забираются в теплые блиндажи. В окопах они доставляют военным много проблем.

«Мы приехали в первый раз в зону СВО с моим напарником Антоном для помощи нашей армии. Большая проблема с грызунами — в зимнее время они все начинают бежать в тепло. Соответственно, все блиндажи страдают, техника страдает, ну и, соответственно, страдает весь личный состав», — сказал он.

Алексей вместе с напарником Антоном показали российским бойцам, как правильно нужно замешивать ядро приманки и расфасовывать инсектициды.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Народный фронт» передал 10 автомобилей УАЗ бойцам «Ахмата» в Курской области. Высокопроходимые уазики сейчас, в условиях непогоды, нужны российским военным.

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