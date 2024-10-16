«Народный фронт» передал 10 автомобилей УАЗ бойцам «Ахмата» в Курской области

«Народный фронт» в Курской области передал десять автомобилей УАЗ бойцам подразделения «Ахмат», выполняющим задачи по освобождению региона от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, военные получили пять «Буханок» и пять «Пикапов». Эти автомобили закупил Минпромторг РФ по поручению президента России Владимира Путина, передает пресс-служба «Народного фронта».

«Сегодня „Народный фронт“ в Курской области передает бойцам спецподразделения „Ахмат“ так необходимые им десять автомобилей УАЗ. Спасибо огромное ребятам из подразделения „Ахмат“, которые прямо сейчас ведут бои с противником на границе Курской области. Эта техника поможет нам приблизить нашу общую победу», — сказал замруководителя исполкома движения Сергей Горбунов.

Эти высокопроходимые уазики могут использоваться в рамках выполнения всех задач, которые стоят перед бойцами, отметил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он поблагодарил «Народный фронт» за передачу транспорта и еще «много чего другого» необходимого.

«Сейчас уже пошли дожди, грязь, и обычный транспорт не сможет выполнять те задачи, которые наше подразделение в состоянии выполнить с такими транспортными средствами», — сказал Алаудинов.

«Народный фронт» и Минпромторг до конца 2024 года намерены отправить еще 2,5 тысячи транспортных средства. Первые 100 «джихад-машин» чеченского производства глава Чечни Рамзан Кадыров и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передали в боевые подразделения 5 октября в Грозном. Часть «Газелей» предназначена для бойцов «Ахмата».

Как отметил Горбунов, эти машины нужны для обеспечения безопасности мирных жителей во время атаки дронов ВСУ. Для этого на них устанавливается крупнокалиберное стрелковое вооружение.

Движение на протяжении двух лет передает в зону спецоперации автомобили и многое другое. Горбунов призвал россиян продолжать помогать бойцам.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грозном «Народный фронт» передал 100 «Газелей» бойцам в зону СВО.