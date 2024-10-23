«Хочу остаться в России»: пленный боевик ВСУ отказался от обмена

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Пленный боевик ВСУ отказался от обмена, заявив о желании начать новую жизнь в РФ

«Хочу остаться в России»: пленный боевик ВСУ отказался от обмена

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Украинское командование пытается «заткнуть дыры» в армии, посылая на фронт заключенных.

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яков Дорожеченко отказался от возможного обмена, заявив о желании остаться в России и начать новую жизнью. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — сказал он.

Дорожеченко рассказал, что попал в украинскую армию из мест заключения. Командование ВСУ пытается таким образом «заткнуть дыры» на фронте. По его словам, заключенные являются расходным материалом, который посылают на поле боя.

«Выживем мы или нет, возьмут нас в плен или нет — они на это не обращают внимания. Взяли в плен — по барабану, других наберем», — добавил боевик.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине предложили снизить призывной возраст до 14 лет. По мнению местных политиков, человек может быть солдатом уже тогда, когда способен удержать в руках оружие.

Тема:
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