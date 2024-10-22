«На грани уничтожения»: на Украине предложили снизить призывной возраст до 14 лет
На Украине призвали снизить мобилизационный возраст до 14 лет
Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin
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По мнению местных политиков, человек может быть солдатом уже тогда, когда способен удержать в руках оружие.
Мобилизационный возраст на Украине при необходимости можно будет снизить до 14 лет. С таким заявлением выступил основатель партии «Братство»* Дмитрий Корчинский**, фрагмент его выступления публикует издание «Страна.ua».
«Если это будет необходимо, потому что Украина будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно понижать хоть до 14 лет», — заявил Корчинский.
По словам украинского политика, человек может становиться солдатом уже в том возрасте, когда способен держать в руках оружие. В пример он привел вооруженные конфликты в южноафриканских странах.
Политолог Юрий Светов предупреждал 5-tv.ru о возможности развития ситуации на Украине по подобному сценарию. Он заявлял, что киевские власти в своих решениях ориентируются на нацистскую Германию. В 1944 году, когда Германия начала откровенно проигрывать Советскому Союзу, Адольф Гитлер подписал указ, в соответствии с которым в Фольксштурм (отряд народного ополчения, собранный из «добровольцев» — Прим.ред.) начали призывать мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Пригодными к мобилизации признали и женщин старше 18 лет. В последние месяцы войны под мобилизацию попали даже подростки из юнгфолька — подразделения гитлерюгенда для детей от 10 до 14 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, уезжают за границу.
* - признана экстремистской и запрещена на территории РФ
** - внесен в реестр террористов и экстремистов Росинформинга
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