По мнению местных политиков, человек может быть солдатом уже тогда, когда способен удержать в руках оружие.

Мобилизационный возраст на Украине при необходимости можно будет снизить до 14 лет. С таким заявлением выступил основатель партии «Братство»* Дмитрий Корчинский**, фрагмент его выступления публикует издание «Страна.ua».

«Если это будет необходимо, потому что Украина будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно понижать хоть до 14 лет», — заявил Корчинский.

По словам украинского политика, человек может становиться солдатом уже в том возрасте, когда способен держать в руках оружие. В пример он привел вооруженные конфликты в южноафриканских странах.

Политолог Юрий Светов предупреждал 5-tv.ru о возможности развития ситуации на Украине по подобному сценарию. Он заявлял, что киевские власти в своих решениях ориентируются на нацистскую Германию. В 1944 году, когда Германия начала откровенно проигрывать Советскому Союзу, Адольф Гитлер подписал указ, в соответствии с которым в Фольксштурм (отряд народного ополчения, собранный из «добровольцев» — Прим.ред.) начали призывать мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Пригодными к мобилизации признали и женщин старше 18 лет. В последние месяцы войны под мобилизацию попали даже подростки из юнгфолька — подразделения гитлерюгенда для детей от 10 до 14 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, уезжают за границу.

* - признана экстремистской и запрещена на территории РФ

** - внесен в реестр террористов и экстремистов Росинформинга