Прятались в домах мирных жителей: в ДНР ликвидировали двух британских намеников

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Минобороны: при освобождении Михайловки ликвидировали двух британских намеников

Прятались в домах мирных жителей: в ДНР ликвидировали двух британских намеников

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Боевиков удалось опознать по флагам и нашивкам с государственной символикой.

Бойцы российской группировки войск «Центр» ликвидировали двух наемников из Великобритании при освобождении населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались… Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства», — сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Красильников.

По его словам, при подходе к селу боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали себе достаточно укрепленные блиндажи, однако в самой Михайловке они рассредоточились по домам мирных жителей. Штурмовым группам приходилось подходить практически вплотную, чтобы нанести удар по противнику.

Красильников отметил действий рядового Саетова, который с 50 метров нанес удар по бойнице ВСУ из гранатомета, после чего опорный пункт был успешно взят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск предрек обострение конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
23 окт
Путин на встречах с лидерами стран БРИКС рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
23 окт
ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области
23 окт
ВС РФ освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР
23 окт
«Хочу остаться в России»: пленный боевик ВСУ отказался от обмена
23 окт
Одной фразой: на Западе раскритиковали слова главы Минфина Британии о Путине
23 окт
Великобритания выделит 155 миллионов долларов Украине на военно-морскую помощь
23 окт
В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами
23 окт
«Солнцепек» не оставил шансов пехоте ВСУ на авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
23 окт
Один человек погиб и восемь ранены в результате атаки ВСУ на Донбасс
23 окт
Расчет пушки М-46 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:11
«Глобальные риски»: Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав
15:00
Хорошо забытое старое: что такое «монастыринг» и стоит ли им увлекаться
14:59
Для стабилизации цен на сливочное масло активизировали импорт из-за рубежа
14:50
Путин на встречах с лидерами стран БРИКС рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
14:41
ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области
14:33
Прятались в домах мирных жителей: в ДНР ликвидировали двух британских намеников

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами
Неудачный год для Лерчек: что успела натворить звезда интернета
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака