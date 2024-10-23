Прятались в домах мирных жителей: в ДНР ликвидировали двух британских намеников

Минобороны: при освобождении Михайловки ликвидировали двух британских намеников
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Боевиков удалось опознать по флагам и нашивкам с государственной символикой.
Бойцы российской группировки войск «Центр» ликвидировали двух наемников из Великобритании при освобождении населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались… Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства», — сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Красильников.
По его словам, при подходе к селу боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали себе достаточно укрепленные блиндажи, однако в самой Михайловке они рассредоточились по домам мирных жителей. Штурмовым группам приходилось подходить практически вплотную, чтобы нанести удар по противнику.
Красильников отметил действий рядового Саетова, который с 50 метров нанес удар по бойнице ВСУ из гранатомета, после чего опорный пункт был успешно взят.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск предрек обострение конфликта на Украине.
- 23 окт
- Путин на встречах с лидерами стран БРИКС рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
- 23 окт
- ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области
- 23 окт
- ВС РФ освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР
- 23 окт
- «Хочу остаться в России»: пленный боевик ВСУ отказался от обмена
- 23 окт
- Одной фразой: на Западе раскритиковали слова главы Минфина Британии о Путине
- 23 окт
- Великобритания выделит 155 миллионов долларов Украине на военно-морскую помощь
- 23 окт
- В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами
- 23 окт
- «Солнцепек» не оставил шансов пехоте ВСУ на авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 окт
- Один человек погиб и восемь ранены в результате атаки ВСУ на Донбасс
- 23 окт
- Расчет пушки М-46 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
77%
0.50 104.87
0.47
Нашли ошибку?