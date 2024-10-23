Боевиков удалось опознать по флагам и нашивкам с государственной символикой.

Бойцы российской группировки войск «Центр» ликвидировали двух наемников из Великобритании при освобождении населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались… Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства», — сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Красильников.

По его словам, при подходе к селу боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали себе достаточно укрепленные блиндажи, однако в самой Михайловке они рассредоточились по домам мирных жителей. Штурмовым группам приходилось подходить практически вплотную, чтобы нанести удар по противнику.

Красильников отметил действий рядового Саетова, который с 50 метров нанес удар по бойнице ВСУ из гранатомета, после чего опорный пункт был успешно взят.

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