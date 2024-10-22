Илон Маск предрек обострение конфликта на Украине

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Маск: конфликт на Украине обостряется из-за южнокорейских военных

Илон Маск предрек обострение конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Sean Simmers

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Тема:
Спецоперация

В своей социальной сети он прокомментировал новость об отправке на Украину южнокорейских военных.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что конфликт на Украине обостряется. Об этом он написал на своей страницей в социальной сети X.

«Ситуация, похоже, обостряется», — прокомментировал происходящее Маск.

Так миллиардер отреагировал на новость южнокорейского агентства Ренхап о том, что Сеул может отправить своих военнослужащих для поддержки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По официальной информации, Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для «наблюдения за северокорейскими военными», которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта. Представитель Северной Кореи при ООН в понедельник уже отверг эти обвинения, назвав их «беспочвенными слухами».

Глава РФ Владимир Путин уже сообщал, что в отправке северокорейских военных в зону специальной военной операции «нет никакой необходимости».

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южная Корея может передать Украине некие секретные данные.

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