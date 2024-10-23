«Глобальные риски»: Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав

Вовлеченность союзников в конфликт на Украине продолжает расти.

Вовлеченность Запада в конфликт на Украине может привести к столкновению ядерных держав. С таким заявлением министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

«Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», — подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны РФ отметил, что Россия не может не реагировать на подобные угрозы.

Стоит отметить, что на Западе уже опасаются, что от РФ последует ответ на действия и заявления западных союзников Украины. Так, автор польского издания предупредил, что выступления генералов о возможности атаковать Санкт-Петербург или Калининград будут рассматривать как целостная позиция страны. Угрозы в сторону ядерного государства обозреватель назвал «верхом безумия».

Ранее 5-tv.ru передавал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о появлении ядерного оружия на Украине.