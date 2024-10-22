«Верх безумия»: Запад опасается заявлений польских генералов об ударах по России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

Do Rzeczy: угрозы со стороны Польши напасть на территорию РФ спровоцируют ответ

«Верх безумия»: Запад опасается заявлений польских генералов об ударах по России

Фото: ABACA/ТАСС

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Подобные высказывания могут спровоцировать серьезный ответ со стороны Москвы.

Заявления польских генералов об ударах по Калининграду и Санкт-Петербургу могут спровоцировать ответ со стороны России. Об этом сообщается в статье издания Do Rzeczy.

«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия. Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия», — уточняется в публикации.

По мнению автора статьи, заявления генералов будут рассматриваться не как слова отдельно взятых людей, а как позиция польских властей. При этом в публикации отмечается, что у польских войск на самом деле нет оружия, которое способно атаковать тот или иной российский город.

В конце сентября глава РФ Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. В документе сообщается, что теперь причиной для применения боеголовок будет служить массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиации — то есть любыми боевыми, крылатыми ракетами и, что особенно важно — беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России.

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«Верх безумия»: Запад опасается заявлений польских генералов об ударах по России

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