«Нет причин для паники»: глава MLK о ситуации с подорожанием сливочного масла

Поставки продукции сокращают только локальные бренды, глобально такой проблемы на рынке нет.

В среду, 23 октября, российское правительство провело заседание, на котором сообщило о контроле над ситуацией с подорожанием сливочного масла. Для регуляции цен было принято решение активизировать поставки из других стран.

По словам генерального директора MLK Group (ООО «Ува-молоко») Александра Емшанова, ситуация в реальности не так страшна, как выглядит на первый взгляд. Подробности он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Да, конечно, цена выросла, но, вы знаете, это мировой тренд. Действительно, цена на сливки, сливочное масло подросла, но я не вижу причин для паники», — отметил Емшанов.

Гендиректор подчеркнул, что MLK Group продолжает снабжать потребителей теми же объемами молочной продукции, что и раньше.

«Была информация, что ряд производителей сокращает поставки, но это не значительно, какие-то локальные производители. Представители молочных компаний и ритейла, которые были на совещании, сошлись на мнении, что это проблема локальная, то есть глобально такой проблемы нет», — объяснил эксперт.

Емшанов заявил, что крупные производители молока также справляются с удержанием стабильного ценообразования.

«Контроль очень важен, правительство контролирует ситуацию и мы все работаем на результат. Правительство нам помогает, и мы работаем в одной команде», — заключил глава MLK Group.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пачки сливочного масла подлежат маркировки, поэтому правительство имеет возможность контролировать его цену вплоть до покупки.