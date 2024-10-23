Для стабилизации цен на сливочное масло активизировали импорт из-за рубежа

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Однако в правительстве подчеркнули, что эти меры не должны повлиять на внутреннее производство продукта.

Для стабилизации цен на сливочное масло активизировали импорт из-за рубежа

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Об этом зампред правительства Дмитрий Патрушев сообщил в ходе совещания, которое он провел с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств.

На встрече сообщили, что для стабилизации цен было принято решение активизировать импорт из ряда иностранных государств.

«Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», — прокомментировал ситуацию Патрушев.

По его словам, российское правительство разрабатывает программы льготного и инвестиционного кредитования, льготный лизинг, а также меры в рамках объединенных субсидий.

Патрушев подчеркнул, что сливочное масло подлежит обязательной маркировке. Это означает, что правительство может отслеживать процесс ценообразования на этот продукт вплоть до его покупки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд производителей сливочного масла сокращает производство продукта.

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