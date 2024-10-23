Трое убиты, пятеро ранены: что известно о теракте в Турции к этому часу

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 72 0

При теракте в Анкаре погибли три человека, пятеро получили ранения

Фото, видео: Reuters/Stringer;5-tv.ru

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Один из боевиков продолжает удерживать оборону внутри здания.

Террористы устроили серию взрывов у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты и космическое оборудование. Подробнее о том, что известно о трагедии к этому часу, в материале 5-tv.ru.

Что произошло в Анкаре

О первом взрыве у здания авиакосмической компании стало известно около 16:00 23 октября.

В МВД Турции сразу сообщили, что речь идет о террористической атаке, в которой есть как пострадавшие, так и погибшие.

Турецкая газета Habertürk опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых группа боевиков подъезжает на автомобиле к проходной и заходит в здание с оружием.

После того как боевики проникли в здание корпорации, раздались еще два взрыва и выстрелы.

Боестолкновение между террористами и силовиками

В здании TUSAŞ на момент теракта находилось порядка 15 тысяч сотрудников. По неподтвержденной информации, террористы могли взять заложников.

Личный состав постарались эвакуировать в укрытия, к месту происшествия выдвинулись правоохранители. Двое террористов были ликвидированы, однако один из них все еще может находиться в здании и держать оборону.

По информации местных СМИ, силовики уже 30 минут пытаются подобраться к оставшемуся в живых террористу. Правоохранители действуют аккуратно, чтобы не навредить заложникам.

Погибшие и пострадавшие при теракте в Анкаре

По последним данным, которые публиковало агентство The Reuters со ссылкой на заявление мэра Анкары, в результате теракта погибли три человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Также известно, что раненых приняли три турецких медучреждения.

Муниципальные власти сообщают, что в здании все еще могут оставаться заложники.

Причины теракта в Анкаре

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что теракт был совершен против акционерного общества «Турецкая аэрокосмическая промышленность» (TAI). Turkish Aerospace Industries Inc. является технологическим центром в Турции в области проектирования, разработки, производства, завершения, обновления и послепродажного обслуживания воздушных платформ. Компания производит детали для крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380 и военно-транспортного самолета Airbus A400M. Атакованная компания разрабатывает и другие высокотехнологичные отечественные проекты.

За расследование террористического акта уже взялась Генпрокуратура Турции.

«Я решительно осуждаю и осуждаю террористическую атаку на объекты турецкой аэрокосмической промышленности в районе Кахраманказан в Анкаре. По факту вероломного теракта Главной прокуратурой Анкары начато судебное расследование, назначены заместитель Главного прокурора и восемь прокуроров. Желаю милости Божией нашим шехидам и скорейшего выздоровления нашим раненым», — прокомментировал трагедию министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места теракта в Турции.

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