Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса произошло в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

«Водитель, управляя рейсовым автобусом, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в 07:25 по московскому времени на восьмом километре автодороги Нижний Новгород — Кстово.

Как рассказали в региональном Минздраве, в результате ДТП пострадали 12 человек. По данным ведомства, четырех из них госпитализировали в Кстовскую центральную районную больницу. Восьмерым врачи оказали медпомощи и отправили на амбулаторное лечение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают детали аварии и организуют движение на дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две машины врезались в здание на Патриарших прудах в Москве. В ДТП пострадали три человека.