Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Пассажирское транспортное средство столкнулось с большегрузом.
Фото: Telegram/Полиция Нижегородской области/t.me/NiNoMVD
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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса произошло в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.
«Водитель, управляя рейсовым автобусом, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла в 07:25 по московскому времени на восьмом километре автодороги Нижний Новгород — Кстово.
Как рассказали в региональном Минздраве, в результате ДТП пострадали 12 человек. По данным ведомства, четырех из них госпитализировали в Кстовскую центральную районную больницу. Восьмерым врачи оказали медпомощи и отправили на амбулаторное лечение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают детали аварии и организуют движение на дороге.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что две машины врезались в здание на Патриарших прудах в Москве. В ДТП пострадали три человека.
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