США, Британия и их союзники уже хотят больше мира, чем киевский режим.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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За провалом Украины в конфликте с Россией последует и крах коллективного Запада, потому что эти странны ввязались в этот кризис. Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники хотят сейчас мира больше, чем глава киевского режима* Владимир Зеленский. Последний же «уперся напрочь» в вопросе переговоров с Россией. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с «Известиями» на полях саммита БРИКС в Казани.
«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что западные союзники киевского режима не могут так просто отказать Зеленскому в помощи. Ведь не дать обещанное — это потерять лицо. По этой причине Запад и англосаксы не идут таким путем.
При этом они видят, что Россия уверенно продвигается на фронте, в том числе и в Курской области, куда вторглись боевики ВСУ.
«Они понимают, что на всю мощь может наступить крах Украины, крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский», — заявил Лукашенко.
За закрытыми дверями, отметил белорусский президент, западные лидеры могут сказать Зеленскому: «Вот такая ситуация: завтра будет совсем плохо, будет очень плохо и тебе лично и тем более Украине».
«Поэтому вот сейчас такой момент, когда идет эта ломка и зашевелился он (Зеленский. — Ред.) чуть раньше <…>. Это призыв фактически к мирным переговорам», — сказал Лукашенко.
Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 25 октября.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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