McDonald's убрал из меню чизбургеры в ресторанах США после массового отравления

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Из-за вспышки кишечной палочки пострадали 50 человек, один из которых погиб.

McDonald's убрал из меню чизбургеры в ресторанах США после массового отравления

Фото: www.globallookpress.com/J.W.Alker

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McDonald's убрал из меню «Роял Чизбургеры» в ресторанах США из-за вспышки кишечной палочки, в результате которой заболели почти 50 человек в десяти штатах, один из них в результате погиб. Об этом сообщает CBS News.

Сеть заведений приостановила продажу данных чизбургеров в ряде штатов и исключила использование нарезанного лука в других блюдах, так как, предположительно, этот ингредиент мог вызвать массовое отравление.

Как отмечается, у погибшего развился гемолитико-уремический синдром (патологическое состояние, характеризующееся образованием в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в том числе почек. — Прим. ред.).

После сообщений о наличии кишечной палочки в еде, акции McDonald's упали более чем на 9%, а после новостей о смерти съевшего бургер — на 10%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина отравления учеников в школе на Камчатке.

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McDonald's убрал из меню чизбургеры в ресторанах США после массового отравления

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