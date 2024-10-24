Блинчики с «сюрпризом»: стала известна причина отравления учеников в школе на Камчатке

В больницу с признаками острой кишечной инфекции попали 11 детей.

Бактерию сальмонелла нашли в яичной смеси, из которой были приготовлены блины для учеников школы в городе Елизово на Камчатке, где массово отравились дети. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате была обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО «Петропавловский хлебокомбинат», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предприятие не оформляет производственные ветеринарные сопроводительные документы на меланж. При этом для изготовления блинов используется яичная смесь собственного производства. Меланж делается из яиц, которые поставляет птицефабрика «Алмаз» в Новосибирской области.

Россельхознадзор объявил предостережение Петропавловскому хлебокомбинату за нарушение требований законодательства. Как подчеркнули в ведомстве, производственные ветеринарные сопроводительные документы необходимо оформлять в течение 48 часов после завершения цикла производства.

Отравление учеников на Камчатке

О массовом отравлении в городе Елизово школьников стало известно 12 октября. На недомогание пожаловались ученики первых, седьмых восьмых и девятых классов из одного образовательного учреждения. По предварительной информации, 11 детей попали в больницу, еще несколько несовершеннолетних лечились дома. По факту произошедшего краевая прокуратура начала проверку организации питания в школе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ели в столовой школы отравившиеся ученики на Камчатке.